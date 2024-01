Le Songe d’une nuit d’été, par Emmanuel Demarcy-Mota au Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville Paris, mardi 16 janvier 2024.

Du mardi 16 janvier 2024 au samedi 10 février 2024 :

.Tout public. payant

De 8 à 30 euros

Désirs ardents et sortilèges nocturnes : une ode aux pouvoirs de l’imaginaire et de l’amour face aux rigueurs du monde.

Envoûtant et mystérieux, Le Songe d’une nuit d’été se déploie comme une danse féerique où se mêlent passions ardentes et enchantements magiques. Cette pièce atemporelle captive les esprits et ouvre un monde où s’effacent les frontières entre réel et imaginaire. Dans un tourbillon de parades amoureuses et guerrières, de jeunes gens se débattent pour échapper aux contraintes sociales et familiales qui pèsent sur leurs coeurs. Ils se lancent dans une « comédie des erreurs » où les quiproquos se multiplient et les émotions s’exacerbent.

Mais au-delà des intrigues amoureuses, Le Songe d’une nuit d’été est une invitation à explorer les profondeurs du subconscient, à s’aventurer dans les recoins les plus secrets de notre imagination. Dans cette oeuvre, Emmanuel Demarcy-Mota et sa troupe insufflent une nouvelle vie, révélant toute la richesse et la modernité de ce classique. Les comédiens, tels des funambules sur la corde fragile entre le réel et l’illusoire, nous transportent dans un monde où tout est possible, où les miracles surgissent au détour d’un songe.

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Contact : https://www.calameo.com/read/004260307828aaa49c7a9 https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/theatre/le-songe-dune-nuit-dete

Théâtre de la Ville Paris LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ