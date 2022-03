Le Songe d’une nuit d’été Opéra de Lille, 6 mai 2022, Lille.

Le Songe d’une nuit d’été

du vendredi 6 mai au dimanche 22 mai à Opéra de Lille

Opéra —– D’étranges créatures rôdent la nuit, dans les bois près d’Athènes, et différents mondes y vivent sans se croiser. Les Amants ne savent pas que les Rustiques existent. Ni les Rustiques ni les Amants ne savent qu’ils sont entourés des fées. Et seul l’ingénieux Puck peut voyager d’un monde à l’autre. Illogique, direz-vous ? Bien sûr, puisqu’il s’agit d’un songe ! Mais qu’on se rassure : tout l’art de Shakespeare, magistralement adapté par Benjamin Britten, est de transformer cette confusion en une féérique comédie des amours. En 1960, le compositeur est pressé par le temps : il doit impérativement concevoir un opéra pour le festival d’Aldeburg et ne dispose que de sept mois… Il choisit donc une œuvre qui lui est plus que familière. Tantôt ironique, tantôt romantique, tantôt réaliste, tantôt fantastique, les climats créés par Britten réunissent avec bonheur ses différentes inspirations : les chansons du folklore populaire comme la gouaille de son Petit Ramoneur… Passé maître dans l’art de la fantasmagorie, le metteur en scène Laurent Pelly, après les enchantements du Roi Carotte en 2018, a voulu pour ce rêve un nocturne miroitant où accomplir tous les envols, et où même les situations les plus terre à terre s’affranchissent de la pesanteur. Avec le soutien du CIC Nord Ouest, grand mécène de l’Opéra de Lille et du Crédit du Nord, mécène associé à la saison 2021-22 Nouvelle production de l’Opéra de Lille Dans le cadre de lille3000 Utopia _**Le Songe d’une nuit d’été**_ (_A Midsummer Night’s Dream_) Opéra en trois actes de **Benjamin Britten** (1913-1976) d’après la pièce de **William Shakespeare** Direction musicale **Guillaume Tourniaire** Mise en scène **Laurent Pelly** Décor **Laurent Pelly, Massimo Troncanetti** Costumes **Laurent Pelly, Jean-Jacques Delmotte** Lumières **Michel Le Borgne** Cheffe de chœur d’enfants **Pascale Diéval-Wils** Assistant à la mise en scène **Paul Higgins** Chef de chant **Christophe Manien** **Jeune Chœur des Hauts-de-France** **Orchestre National de Lille**

à partir de 5 €

Le chef d’œuvre onirique de Shakespeare

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord



