Le songe d’une nuit d’été Nevers, jeudi 7 mars 2024.

Cette nuit, c’est celle de la Saint-Jean, on célèbre le solstice d’été, une fête solaire et populaire. Les banquets sont dressés, on embrase le bûcher, on danse, boit et chante. Pendant cette nuit, on dit que les fleurs acquièrent des vertus magiques et que les hommes se trouvent inexplicablement pris de folie. Une fête où le rêve ouvre les portes aux interdits. Le désordre amoureux ne durera qu’une nuit, espace de tous les possibles. Quand ils se réveilleront, toute cette comédie leur paraîtra un songe et une hallucination sans lendemain ! Et s’il en allait de même pour vous, public ?

Sous ses allures de comédie érotique, la pièce résonne bien au-delà aujourd’hui, plus de 400 ans après sa création par Shakespeare. Idée du couple, libertés de genre, discriminations, les nouvelles marionnettes de la Cie Point Zéro questionnent jusqu’au théâtre lui-même. Ce vaudeville féérique est une épopée amoureuse et poétique dans les forêts shakespeariennes, là où se révèlent les passions et se dévoilent les secrets.

Les marionnettes portées nous offrent ici un formidable terrain de jeu puisqu’elles permettent la multiplicité des identités grâce à la présence des manipulateurs et les doubles jeux que cela suppose. Qui manipule qui ? Masculin et féminin se confondent ici et s’échangent de manière ludique. Peur, excitation, course folle aux désirs sont au rendez-vous ! 11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:00:00

fin : 2024-03-07 21:45:00

2 Boulevard Pierre de Coubertin

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

