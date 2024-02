Le Songe d’Une Nuit d’été Théâtre municipal Autun, samedi 23 mars 2024.

Le Songe d’Une Nuit d’été Théâtre municipal Autun Saône-et-Loire

Quatre jeunes amants, le roi des fées, le malicieux Puck et une bande de lourdauds artisans venus répéter une pièce, s’unissent et se désunissent, au coeur d’une forêt magique, dans un chassé-croisé qui s’annonce explosif. Entre burlesque et féerique, tête d’âne et intrigues amoureuses, découvrez la plus célèbre et la plus drôle des comédies de Shakespeare ! Jamais fou rire sonore n’aura versé de larmes plus gaies.

Le Théâtre du Ranelagh et Plateforme • Durée 1h20 À partir de 10 ans 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 22:00:00

Théâtre municipal Place du Champ-de-Mars

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

