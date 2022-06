LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ A SABLÉ SUR SARTHE – QUARTIER DE MONTREUX Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ A SABLÉ SUR SARTHE – QUARTIER DE MONTREUX Sablé-sur-Sarthe, 16 juillet 2022, Sablé-sur-Sarthe. LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ A SABLÉ SUR SARTHE – QUARTIER DE MONTREUX

Quartier de Montreux Sablé-sur-Sarthe Sarthe

2022-07-16 – 2022-07-16 Sablé-sur-Sarthe

Sarthe « Un besoin de respirer et de se laisser bercer par un songe, une douce nuit qui enveloppe de sa nappe étoilée les acteurs et le public dans un même ensemble. Ô nuit, libère-nous de nous-même, libère-nous de notre quotidien obstrué… » Sablé-sur-Sarthe

Détails Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Other Lieu Sablé-sur-Sarthe Adresse Quartier de Montreux Sablé-sur-Sarthe Sarthe Ville Sablé-sur-Sarthe lieuville Sablé-sur-Sarthe Departement Sarthe

