Le Songe De Bernadette THEATRE DU ROI RENE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-03-25 20:45. Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

LE SONGE DE BERNADETTEUne femme et un homme que tout oppose se rencontrent dans la salle d'attente d'un notaire. Ils découvrent qu'ils sont convoqués à la succession de la même personne. Seraient-ils parents ? Que contient le testament ? Vont-ils toucher le gros lot ? Mais à quelles conditions ? Qui est cette Bernadette qui semble survoler la scène comme un fantôme bien veillant… L'autrice nous entraîne dans une cascade de rebondissements entre rêve et réalité dans une atmosphère burlesque et mystérieuse à la fois.Auteur : Antoinette Cros KachanerArtistes : Maud Melle, Fanfan Blondiaux, Benjamin Aboulker, Bérénice le Mestre, Julien Jaulin, Tarik JallalMetteur en scène : Renato Ribeiro

THEATRE DU ROI RENE PARIS 12 RUE EDOUARD LOCKROY 75011

THEATRE DU ROI RENE PARIS présente ce spectacle.

LE SONGE DE BERNADETTE

Une femme et un homme que tout oppose se rencontrent dans la salle d’attente d’un notaire. Ils découvrent qu’ils sont convoqués à la succession de la même personne. Seraient-ils parents ? Que contient le testament ? Vont-ils toucher le gros lot ? Mais à quelles conditions ? Qui est cette Bernadette qui semble survoler la scène comme un fantôme bien veillant… L’autrice nous entraîne dans une cascade de rebondissements entre rêve et réalité dans une atmosphère burlesque et mystérieuse à la fois.

Auteur : Antoinette Cros Kachaner

Artistes : Maud Melle, Fanfan Blondiaux, Benjamin Aboulker, Bérénice le Mestre, Julien Jaulin, Tarik Jallal

Metteur en scène : Renato Ribeiro

