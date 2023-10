Concert Caminaires Le Sonambule, Gignac (34), 4 novembre 2023, .

Concert Caminaires Samedi 4 novembre, 20h30 Le Sonambule, Gignac (34) 16 / 13 / 5

Le collectif Caminaires, issu de la formation éponyme, chemine à douze, aux côtés d’un répertoire oral foisonnant, cadencé et occitan. Le projet : inspirer, expirer la matière sonore et proposer une lecture sensible d’un répertoire traditionnel. Avec la modalité comme trame d’ouvrage, le collectif invite à entendre ce qui n’est pas permis, ce qui craque, crie et surprend.

À douze, ils.elles créent un concert accueillant et généreux, aux frontières poreuses entre improvisation, unissons organiques, et groove orchestré. Le concert se déploie comme une narration, fruit d’une exploration dynamique des relations entre voix, corps et instruments inspirées par leur « choeur battant ». Cap davant, amb gran vam !

AvecLaurie ALIAS, Chant • Julien CASANOVAS, Violon • Eva CLOTEAU, Chant • Yohan DUMAS, Saxophones • Théophile JOUBERT, Violoncelle, oud • Morgane LABBE, Contrebasse • Loucas LABORDERIE, Saxophone • Lucile MARSAC, Violon • Vincent MALROUX, Trombone • Aurélia NARDINI, Chant • Bastian PFEFFERLI, Percussions • Nicolas ROCHE, Violon

Création collectiveRegard artistique : Xavier Vidal, Clémence Cognet, Laurent Cavalié, Yann Righetti, Bastien Fontanille et Mickaël VidalProduction : Sirventés, Cultura de primièra necessitatCo-production : Cité de la Musique – Marseille, Les Docks – CahorsAvec le soutien de la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, l’ADAMI et Art-Cade SMAC 09Photo : Mathieu Lacout

Infos et dates : https://sirventes.com/artiste-14-caminaires-1.html

Réservation : https://www.lesonambule.fr/saison_23-24/caminaires/

Le Sonambule, Gignac (34) 2, Avenue du Mas Salat

