Le son pour cultiver son bien-être Dieffenbach-au-Val, 21 mai 2022, Dieffenbach-au-Val.

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 12:00:00

Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin Dieffenbach-au-Val

EUR Depuis des temps anciens et encore aujourd’hui, dans certaines cultures, le son a une place importante dans l’approche du bien-être et de la santé (Médecine traditionnelle chinoise, traditions hindoues et chamaniques…). Chacun peut partir à la découverte de sa propre résonance intérieure, explorer les sons qui

calment, apaisent, soignent afin de pouvoir s’accompagner soi-même avec bienveillance et harmonie.

+33 6 78 76 06 30

