Le son du quotidien, 12 mai 2022, .

Le son du quotidien

2022-05-12 – 2022-05-12

8 8 10 Zic Zazou

Monsieur Alain et son assistant François se sont associés dans un duo de bricolo-musiciens chamailleurs mais néanmoins complices. Depuis leur atelier-cahute, ces deux farfelus enthousiastes font apparaître et exister tout un assortiment d’objets sonores qu’ils ont réalisés avec leurs petites mains et avec lesquels ils interprètent des oeuvres musicales diverses et variées. Des palissades et des boîtes à pêche deviennent des xylophones, des fers à repasser un métallo-phone, des rouleaux de scotch font de la musique et un train se transforme en flûte de pan ! Sans parler de bien d’autres surprises tout aussi étonnantes.

+33 3 22 20 26 80 http://www.abbeville.fr/loisirs/la-saison-culturelle.html

