Le Son des Saisons Jardin forêt de Simiane-Collongue Association PermaConcept Simiane-Collongue, samedi 6 avril 2024.

Le Son des Saisons Jardin forêt de Simiane-Collongue Association PermaConcept Simiane-Collongue Bouches-du-Rhône

Le Son des Saisons fête le printemps en musique, en arts et en nature!

Pour cette édition printanière qui se déroulera sur deux jours au creux du jardin forêt Permaconcept, nous vous inviterons à découvrir les plantes comestibles et médicinales avec l’Ecole Buissonnière, à dessiner les végétaux lors d’une séance animée par Sam Ectoplasm, artiste éco-féministe, à parler tisanes de printemps avec Marion Guidone, naturopathe.

Le deuxième jour, Béa Blanc Petro vous enveloppera de douceur lors d’un voyage sonore, tandis que vous pourrez swinguer avec le Double scotch trio et Yan Yalego. Le week-end s’achèvera par une scène ouverte! 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Jardin forêt de Simiane-Collongue Association PermaConcept Chemin du Gour de Ferrier

Simiane-Collongue 13109 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur samectoplasm@gmail.com

