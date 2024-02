Le Son de la Terre invite One Step South Le Son de la Terre Paris 05, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 14h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

One Step South prend possession du Son de la Terre pour 12h de DJ SET HOUSE enivrant le samedi 24 février 2024 avec en prime une vue imprenable sur Notre-Dame de Paris !

Plongez dans une expérience sensationnelle avec aux platines les membres du collectif OSS : Emi Ömar (Record Deep), Chud & Bill (Chute Libre Bordeaux), Vivant , Luje (Club Pizza ) et Janin.

Les 300m2 de la péniche seront investis également par plusieurs stands afin de vous faire découvrir plusieurs artistes (friperie, bijouterie, tatouage, sérigraphie ou encore disquaires)

Avis aux gourmands ! Notre cuisine et notre bar restent ouverts ALL DAY & ALL NIGHT LONG pour vous offrir de quoi vous régaler et faire voyager vos papilles…

LINE UP

Emi Ömar

Luje

Chud & Bill

Vivant

Janin

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005

Contact :

