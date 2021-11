Jaux Jaux JAUX, Oise Le son d’Alex au Cinéma Majestic de Jaux Jaux Jaux Catégories d’évènement: JAUX

Oise

Le son d’Alex au Cinéma Majestic de Jaux Jaux, 12 décembre 2021, Jaux. Le son d’Alex au Cinéma Majestic de Jaux Jaux

2021-12-12 – 2021-12-12

Jaux Oise Jaux Version symphonique avec l’Orchestre Col’legno

Ale Jaffray sur scène avec 40 musiciens de l’orchestre Col’legno. Spectacle au profit de la lutte contre l’illetrisme. Version symphonique avec l’Orchestre Col’legno

Ale Jaffray sur scène avec 40 musiciens de l’orchestre Col’legno. Spectacle au profit de la lutte contre l’illetrisme. http://www.majestic-compiegne.fr/ Version symphonique avec l’Orchestre Col’legno

Ale Jaffray sur scène avec 40 musiciens de l’orchestre Col’legno. Spectacle au profit de la lutte contre l’illetrisme. droits réservés

Jaux

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: JAUX, Oise Autres Lieu Jaux Adresse Ville Jaux lieuville Jaux