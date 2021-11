Lourouer-Saint-Laurent Château d'Ars Indre, Lourouer-Saint-Laurent Le Son Continu Château d’Ars Lourouer-Saint-Laurent Catégories d’évènement: Indre

Lourouer-Saint-Laurent

Le Son Continu Château d’Ars, 14 juillet 2022, Lourouer-Saint-Laurent. Le Son Continu

du jeudi 14 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022 à Château d’Ars

Le Son continu, ce sont des concerts, mais aussi un salon de lutherie international, des parquets pour danser toute la nuit, des scènes participatives, des animations et de belles rencontres pendant quatre jours. Tout cela dans le superbe cadre du château d’Ars, à Lourouer-Saint-Laurent. Renseignements et programmation sur [la page Facebook](https://www.facebook.com/lsc.lesoncontinu).

Forfait 4j : 70,00 €

La prochaine édition du festival au château d’Ars aura lieu du 14 au 17 juillet. Château d’Ars 36400 Lourouer-Saint-Laurent Lourouer-Saint-Laurent Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T14:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T14:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T14:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T14:00:00 2022-07-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Lourouer-Saint-Laurent Autres Lieu Château d'Ars Adresse 36400 Lourouer-Saint-Laurent Ville Lourouer-Saint-Laurent lieuville Château d'Ars Lourouer-Saint-Laurent