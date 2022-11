LE SON 7 – GALERIE D’ART SONORE Capestang, 26 novembre 2022, Capestang.

Créé par Carolina Podestá et Andy Footner, qui vivent à Capestang, et après d’une exposition récente à Londres en octobre qui a suscité beaucoup d’intérêt et d’expositions précédentes à Paris et à Buenos Aires, LE SON 7 a décidé de faire un événement spécial d’une journée pour le public de la région.

L’événement est ouvert à toute la communauté et les gens pourront écouter individuellement et à leur rythme du matériel sonore de haute qualité produit par des artistes connus du monde entier.

Pas d’installation, pas de visuel, juste du son

Edition spéciale un seul jour

http://www.leson7.com/

