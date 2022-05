Le sommeil : mieux le comprendre, mieux le gérer par la sophrologie Espace Kohler-Choquet,salle de la Forêt Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

du mercredi 11 mai au mercredi 1 juin à Espace Kohler-Choquet, salle de la Forêt

Un atelier pour retrouver le sommeil, en partenariat avec l’association Brain Up et le CCAS. Comprendre les mécanismes du sommeil, expérimentation des techniques de relaxation et de respiration. Séances assurées par un psychologue et une sophrologue. Inscriptions obligatoires auprès de la mairie tél. 02 38 58 41 18 ou ccas@chateauneufsurloire.fr Un atelier pour retrouver le sommeil Espace Kohler-Choquet,salle de la Forêt Espace Kohler-Choquet, salle de la Forêt, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T16:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T16:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T16:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T16:00:00

