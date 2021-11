Grenade-sur-l'Adour Grenade-sur-l'Adour Grenade-sur-l'Adour, Landes Le sommeil et l’enfant : une affaire de famille Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour

Landes

Le sommeil et l’enfant : une affaire de famille Grenade-sur-l’Adour, 26 novembre 2021, Grenade-sur-l'Adour. Le sommeil et l’enfant : une affaire de famille Grenade-sur-l’Adour

2021-11-26 18:30:00 – 2021-11-26

Grenade-sur-l’Adour Landes Grenade-sur-l’Adour LE SOMMEIL DE L’ENFANT : UNE CONFÉRENCE GRATUITE POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES PARENTS

Couchers laborieux, réveils nocturnes, levers trop matinaux ou encore cauchemars sont fréquents chez les jeunes enfants.

Pourquoi le sommeil est-il si important ? Comment accompagner l’enfant de façon bienveillante à acquérir petit à petit un sommeil de qualité ?

Maud Saïdani – Ostéopathe & consultante en sommeil et périnatalité – répondra à toutes vos questions lors d’une conférence intitulée “Le sommeil de l’enfant : une affaire de famille”. Pass sanitaire obligatoire LE SOMMEIL DE L’ENFANT : UNE CONFÉRENCE GRATUITE POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES PARENTS

Couchers laborieux, réveils nocturnes, levers trop matinaux ou encore cauchemars sont fréquents chez les jeunes enfants.

Pourquoi le sommeil est-il si important ? Comment accompagner l’enfant de façon bienveillante à acquérir petit à petit un sommeil de qualité ?

Maud Saïdani – Ostéopathe & consultante en sommeil et périnatalité – répondra à toutes vos questions lors d’une conférence intitulée “Le sommeil de l’enfant : une affaire de famille”. Pass sanitaire obligatoire +33 6 16 99 12 60 LE SOMMEIL DE L’ENFANT : UNE CONFÉRENCE GRATUITE POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES PARENTS

Couchers laborieux, réveils nocturnes, levers trop matinaux ou encore cauchemars sont fréquents chez les jeunes enfants.

Pourquoi le sommeil est-il si important ? Comment accompagner l’enfant de façon bienveillante à acquérir petit à petit un sommeil de qualité ?

Maud Saïdani – Ostéopathe & consultante en sommeil et périnatalité – répondra à toutes vos questions lors d’une conférence intitulée “Le sommeil de l’enfant : une affaire de famille”. Pass sanitaire obligatoire CCPG

Grenade-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Grenade-sur-l'Adour Adresse Ville Grenade-sur-l'Adour lieuville Grenade-sur-l'Adour