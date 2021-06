Trébeurden Trébeurden 22560, Trébeurden Le solstice d’été Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: 22560

Trébeurden

Le solstice d’été Trébeurden, 20 juin 2021-20 juin 2021, Trébeurden. Le solstice d’été 2021-06-20 17:30:00 – 2021-06-20 19:00:00

Trébeurden 22560 Qu’est-ce que le solstice? Vous saurez tout sur les paramètres astronomiques, géographiques, climatologiques… geo22sgmb@orange.fr +33 7 80 53 10 37 http://etapes22560.com/ Qu’est-ce que le solstice? Vous saurez tout sur les paramètres astronomiques, géographiques, climatologiques… dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: 22560, Trébeurden Étiquettes évènement : Autres Lieu Trébeurden Adresse Ville Trébeurden lieuville 48.77192#-3.5827