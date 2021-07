Maury Centre de loisirs Maury, Pyrénées-Orientales Le solfège à la portée de tous Centre de loisirs Maury Catégories d’évènement: Maury

L’école de musique du Fenouillèdes sera partenaire de la bibliothèque pour faire revivre le passé musical. Avec Denis Campini, musicien et professeur de guitare, venez redécouvrir la passion musicale chère au village de Maury. Réveillons les partitions de l’Union Musicale. Centre de loisirs Avenue Jean Jaurès, 66460 Maury Maury Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00

