Decize Nièvre L’observation du soleil fait partie intégrante de l’astronomie et se fait en plein jour…encore faut-il avoir les instruments adéquats.

Après un diaporama d’environ 15 minutes, venez observer le soleil, les tâches solaires et protubérances solaires …un voyage dans l’espace, les pieds sur terre ! Avec du matériel haut de gamme, les animateurs du club d’astronomie d’Imphy équipés de lunettes adaptées à l’observation du soleil vous aideront à comprendre le spectacle qui se trouve juste au-dessus de votre tête. A partir de 8 ans (En cas de mauvais temps cette séance sera reportée au samedi 23 juillet). Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme tourisme.decize@ccsn.fr +33 3 86 25 27 23 https://www.decize-confluence.fr/ L’observation du soleil fait partie intégrante de l’astronomie et se fait en plein jour…encore faut-il avoir les instruments adéquats.

