Vide grenier Le Soleil La Châtre-Langlin, 9 juillet 2023, La Châtre-Langlin.

La Châtre-Langlin,Indre

Brocante -vide grenier sur le terrain communal, toute la journée, buvette et repas sur place..

Dimanche 2023-07-09 08:00:00 fin : 2023-07-09 19:00:00. EUR.

Le Soleil

La Châtre-Langlin 36170 Indre Centre-Val de Loire



Flea market – garage sale on the communal ground, all day long, refreshment bar and meal on the spot.

Mercadillo y venta de garaje en los terrenos comunales, todo el día, refrescos y almuerzo in situ.

Brocante – vide grenier sur le terrain communal, toute la journée, buvette et repas sur place.

Mise à jour le 2023-06-28 par Destination Brenne