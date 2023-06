Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Préfailles : A l’abordage Le Soleil de Jade Préfailles Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles : A l’abordage Le Soleil de Jade Préfailles, 11 juillet 2022, Préfailles. Préfailles : A l’abordage 11 juillet 2022 – 28 juillet 2023 Le Soleil de Jade Les familles sont facturées en fonction de leur quotient familial Durant ce séjour, viens découvrir les joies de la plage et des activités marines. Entre les baignades, les sorties découverte, les jeux en bord de mer et l’initiation à la voile, c’est le séjour idéal pour les petits mousses qui souhaitent faire le plein d’embruns. Le Soleil de Jade 187 Rte de la Pointe Saint-Gildas, 44770 Préfailles Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.accoord.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240740252 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:30:00+02:00 – 2022-07-11T18:00:00+02:00

2023-07-28T08:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:00:00+02:00 libre Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Le Soleil de Jade Adresse 187 Rte de la Pointe Saint-Gildas, 44770 Préfailles Ville Préfailles Departement Loire-Atlantique Age min 6 Age max 8 Lieu Ville Le Soleil de Jade Préfailles

Le Soleil de Jade Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

Préfailles : A l’abordage Le Soleil de Jade Préfailles 2022-07-11 was last modified: by Préfailles : A l’abordage Le Soleil de Jade Préfailles Le Soleil de Jade Préfailles 11 juillet 2022