LE SOLDAT ROSE, les 15 ans ZENITH DE CAEN Caen, dimanche 2 mars 2025.

Fruit de l’imagination de Louis Chédid et Pierre-Dominique Burgaud, le Soldat Rose a été incarné par –M- ou Thomas Dutronc, et a fait rêver des milliers d’enfants. Le revoici sur scène à l’occasion de ses 15 ans ! Cette nouvelle version du spectacle musical culte, créée au Grand Rex avant de partir en tournée, conserve toute sa poésie. Joseph, lassé du monde des adultes, se réfugie la nuit dans un magasin de jouets et voit s’animer poupées, trains électriques et petits chimistes. Marqué par sa rencontre avec le timide Soldat rose, un jouet dont personne ne veut, le garçonnet va l’aider à retrouver sa fiancée… Huit comédiens éblouissants interprètent les personnages de ce compte familial, qui émerveille par ses textes intelligents et ses mélodies tantôt rythmées, tantôt mélancoliques. Une parenthèse magique “pour les enfants et ceux qui le sont restés”.

Tarif : 33.00 – 54.00 euros.

Début : 2025-03-02 à 17:00

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14