Decibels Productions (2-1072531 / 3-1072532) présente : LE SOLDAT ROSE,Les 15 ansA l'occasion de ses 15 ans, Le Soldat Rose fait son grand retour sur scène dans une nouvelle mise en scène exceptionnelle au Grand Rex à l'automne 2023, et en tournée dans toute la France.Musique de Louis ChédidParoles de Pierre-Dominique BurgaudNouvelle mise en scène de Julien Alluguette

GRAND REX PARIS
1, bd Poissonnière
Paris

Date: 5 novembre 2023 à 15:00
Tarif : 30.0 à 52.0 euros

Les 15 ans A l’occasion de ses 15 ans, Le Soldat Rose fait son grand retour sur scène dans une nouvelle mise en scène exceptionnelle au Grand Rex à l’automne 2023, et en tournée dans toute la France. Musique de Louis Chédid

Paroles de Pierre-Dominique Burgaud

Nouvelle mise en scène de Julien Alluguette .30.0 EUR30.0.

