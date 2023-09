Le soldat rose, les 15 ans Grand Rex Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le soldat rose, les 15 ans Grand Rex Paris, 20 octobre 2023, Paris. Du vendredi 20 octobre 2023 au dimanche 05 novembre 2023 :

.Tout public. payant De 30 à 52 euros A l’occasion de ses 15 ans, Le Soldat Rose fait son grand retour sur scène dans une nouvelle mise en scène exceptionnelle au Grand Rex à l’automne 2023, et en tournée dans toute la France. Le Soldat Rose fait son grand retour sur scène au Grand Rex à Paris et dans toute la France à partir d’octobre 2023 ! À l’occasion de ses 15 ans, Le Soldat Rose revêt son plus beau costume dans une nouvelle mise en scène Le Soldat Rose voit le jour en 2006 sous la forme d’un conte musical, composé par Louis Chedid, écrit par Pierre-Dominique Burgaud et illustré par Cyril Houplain. Récompensé en 2007 par la Victoire de la Musique du meilleur album de chansons / variétés de l’année, il se vendra à plus de 500 000 exemplaires. Grand Rex 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris 75002 Paris Contact : https://www.legrandrex.com/evenement/1535 https://attente.tickandlive.com/?url=www.talticket.com&idwl=38

Le soldat rose Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Grand Rex Adresse 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Grand Rex Paris latitude longitude 48.8705560000942,2.3476659703756

Grand Rex Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/