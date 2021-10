“Le soldat dans l’armoire” par Mary Dellacherie. Présentation théâtrale par le collectif théâtre Il neige. Cité scolaire Albert Châtelet, 13 décembre 2021, Douai.

“Le soldat dans l’armoire” par Mary Dellacherie. Présentation théâtrale par le collectif théâtre Il neige.

Cité scolaire Albert Châtelet, le lundi 13 décembre à 10:15

Quand un soldat revient de guerre… qui est-il ? Un soldat se cache pour échapper à l’ennemi… Peut-il encore aller de pair avec le monde ? Il y a les fantasmes et le mystère de Louis revenu du front… Il y a les femmes qui bousculent les préjugés et aspirent à une autre existence… Il y a l’enfant qui joue en cherchant confusément le père… Dans la convocation théâtrale, écriture dramaturgique et poétique se mêlent et se confondent pour rendre sensible et peut-être clarifier l’inextricable vie. Faire advenir entre la scène et la salle, intimement liées fiction et réel. Présentation théâtrale par le collectif théâtre _Il neige_, mise en scène de Mary Dellacherie, suivie d’un débat.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Cité scolaire Albert Châtelet 357 rue Marceline – Douai Douai Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T10:15:00 2021-12-13T12:30:00