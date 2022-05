Le sol, notre allié inconnu Bourges, 13 mai 2022, Bourges.

Le sol, notre allié inconnu Bourges

2022-05-13 – 2022-05-13

Bourges Cher

Marc-André SELOSSE est professeur du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris et aux universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine). Ses recherches portent sur l’écologie et l’évolution des associations à bénéfices mutuels (symbioses). Mycologue et botaniste, il travaille en particulier sur les symbioses mycorhiziennes qui unissent des champignons du sol aux racines des plantes. Président de BioGée et membre de l’Académie d’Agriculture de France, il est éditeur de quatre revues scientifiques internationales et de la revue de vulgarisation Espèce.

Dans le cadre de l’exposition “Sols Majeurs” le Muséum est très heureux de recevoir l’un des grands spécialistes du sol, Marc-André Selosse pour une conférence qui sera passionnante.

museum-accueil@ville-bourges.fr +33 2 48 65 37 34

Muséum Bourges

Bourges

