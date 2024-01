Le sol cet inconnu le kiosque Chantepie, vendredi 5 avril 2024.

Le sol cet inconnu Comprendre ce qu’est un sol, ses caractéristiques. Ces bases vous permettront de savoir comment préserver et améliorer la qualité et la fertilité de votre sol afin qu’il produise une nourriture saine Vendredi 5 avril, 20h00 le kiosque gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:30:00+02:00

Nous avons le plaisir de vous annoncer une soirée exceptionnelle en compagnie de M. Laurent Petremant, architecte paysagiste passionné par la restauration des écosystèmes naturels, le paysage, le végétal, la permaculture et la fertilité des sols.

Au cours de cette soirée enrichissante, M. Petremant interviendra pour nous proposer une formation captivante sur le sol, l’élément fondamental qui soutient toute vie sur notre planète. Vous aurez l’opportunité de comprendre ce qu’est un sol, comment il se forme, et quelles sont ses caractéristiques uniques.

Vous découvrirez que le sol est bien plus qu’une simple substance sous nos pieds ; c’est un écosystème complexe avec une vie très organisée, constituant un réseau alimentaire fascinant. Les bases partagées lors de cette soirée vous permettront de mieux appréhender comment préserver et améliorer la qualité ainsi que la fertilité du sol. En comprenant ces principes, vous serez en mesure de contribuer à la création d’un sol propice à la production d’une nourriture saine et pleine de saveur.

Cet événement promet de changer notre regard sur la terre qui nous nourrit et d’influencer nos pratiques quotidiennes.

Venez nombreux et partagez cette invitation avec ceux qui partagent notre amour pour la nature et notre désir de faire évoluer nos pratiques.

Un pot de l’amitié sera servi à la suite de cette soirée afin de continuer les échanges.

le kiosque 10 avenue des Meliettes 35135 chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « les4saisonschantepie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632703440 »}]

sol gratuit

Laurent Petremant