Le soir du Feu Clos Elisa Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Le soir du Feu Clos Elisa, 25 mars 2022, Castanet-Tolosan. Le soir du Feu

du vendredi 25 mars au vendredi 24 juin à Clos Elisa

Un feu sera allumé pendant une heure dans un quartier de Castanet Pour se réchauffer, se rencontrer, ou se retrouver, discuter, brûler un symbole du passé, juste être là ensemble…Soyez les bienvenu.e.s! Présence libre et gratuite. 25 mars : Clos Elisa 19h30 29 avril : place Guilllaume Apollinaire 20h30 27 mai : square rue Albert Camus 20h30 24 juin : Place en béton devant l’espace Malraux 20h30

libre et gratuit

allumer un feu pour créer un espace de rencontre différent et insolite Clos Elisa avenue de la republique 31320 castanet tolosan Castanet-Tolosan centre ville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:30:00 2022-03-25T20:30:00;2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T21:30:00;2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T21:30:00;2022-06-24T20:30:00 2022-06-24T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Clos Elisa Adresse avenue de la republique 31320 castanet tolosan Ville Castanet-Tolosan lieuville Clos Elisa Castanet-Tolosan Departement Haute-Garonne

Clos Elisa Castanet-Tolosan Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castanet-tolosan/

Le soir du Feu Clos Elisa 2022-03-25 was last modified: by Le soir du Feu Clos Elisa Clos Elisa 25 mars 2022 CASTANET-TOLOSAN Clos Elisa Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan Haute-Garonne