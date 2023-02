Le Sofizz en Concert, 11 février 2023, Trosly-Breuil Trosly-Breuil.

Le Sofizz en Concert

2B Rue d'Orléans Trosly-Breuil Oise

2023-02-11 19:00:00 – 2023-02-11 22:00:00

Trosly-Breuil

Oise

Trosly-Breuil

5 5 Le Sofizz et ses quatre joyeux lurons vous emmènent en voyage, entre pop anglaise, variété française et autres surprises. Le tout remastérisé dans une atmosphère acoustique. Laissez-vous porter par leurs mélodies suaves et entrainantes. De nombreux instruments viendront chatouiller vos petites et grandes oreilles.

Ouverture des portes à 19h et concert à 20h, possibilité de restauration sur place à petits prix. Du local et du Fait Maison.

Réservations au 06.13.44.54.19 ou par mail lapieceenplus@zaclys.net

Trosly-Breuil

