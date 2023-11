Le SoBD 2023 ouvre ses portes ! Halles des Blancs-Manteaux Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 15h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Pour sa 13e édition, Le SoBD propose à nouveau aux amoureux de la BD un programme ébouriffant. Qu’on en juge plutôt : plus de 2 mois de rendez-vous autour du week-end phare du 1er au 3 décembre 2023, investissant 10 lieux de la capitale, autour de épicentre : la Halle des Blancs Manteaux.

Des rencontres, des tables rondes, des conférences et interventions diverses, 12 expositions (dont une participative), 7 ateliers, une master class, une performance dessinée, une proposition de création de fanzines, deux cafés littéraires, 2 remises de prix et bien entendu quelque 160 auteurs et artistes attendus, des dizaines d’exposants… et des milliers de livres !

Pour vous aider à faire votre choix dans l’abondance de cette programmation, nous vous avons préparé ce beau programme, qui dispose d’un versant web plus développé́ encore : www.sobd2023.com

Insistons sans attendre sur nos deux invités d’honneur (Loustal et Erwin Dejasse, voir p. 4 et suivantes) et sur la Quinzaine de la BD espagnole. Ce grand pays de bande dessinée méritait bien une attention soutenue ! Le SoBD accueille cette année 6 auteurs (Anabel Colazo, Kim, Laura Perez Vernetti, Marika, Miguelanxo Prado et Paco Roca), 4 éditeurs (La Cúpula, Dolmen, Bang et Autsaider) et de nombreux spécialistes et chercheurs.

Mais ne vous contentez pas d’être spectacteur ou auditeur : vous aussi, faites de la BD ! Le SoBD lance cette année Le Carré de la BD et reconduit son expo participative. Enfin, n’oubliez pas que la bande dessinée est un art plus que centenaire, complexe, ancien : si vous souhaitez aller plus loin, découvrir son histoire, ses techniques et ses grandes figures, le SOB vous ouvre ses portes.

Grand Salon de la BD parisien, le SoBD 2023 accueillera durant le 1er weekend de décembre la BD espagnole, plusieurs dizaines de structures éditoriales, presque 200 auteurs et une douzaine d’expositions, avec Loustal comme invité d’honneur !

Halles des Blancs-Manteaux 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris

SoBD Affiche SoBD 2023 – Loustal – 728×1030