Les sneakers, ça se répare ! Le Sneakers Atelier. Paris, 20 octobre 2023. Démonstration artisanale de réparation appliquée au monde de la basket.

Peinture, couture, teinture, changement de matieres, réparation de trou, nettoyage, rénovation de couleur, recollage etc… Rampe d’accès permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le Sneakers Atelier. 114 boulevard Brune 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Petit-Montrouge Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

