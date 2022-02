Le Slalom en Aure 2022 Saint-Lary-Soulan, 19 mars 2022, Saint-Lary-Soulan.

Le Slalom en Aure 2022 SAINT-LARY-SOULAN Espiaube – Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan

2022-03-19 – 2022-03-19 SAINT-LARY-SOULAN Espiaube – Pla d’Adet

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Prix : 39 € (forfait compris)

Inscription et réservation : pyreneeschrono.fr

LE SLALOM EN AURE 2022 : L’EVENEMENT GEANT DES PYRENEES

• Seul ou avec des amis, de passage ou pyrénéen, un long slalom ouvert à toutes et tous, exigeant un niveau 3ème étoile et pourquoi pas : un beau déguisement !

• Un cadre unique : du haut de la station de Saint-Lary-Soulan au bas des pistes, une longue descente magnifique avec la vallée d’Aure pour décor !!

• Une ambiance festive : DJ, animations et récompenses pour les plus jolies, les plus beaux et les plus rapides !!!

• Un esprit convivial : restauration, boissons et encouragements après vos efforts sur l’aire d’arrivée !!!!

