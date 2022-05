Le Skeleton Band en concert Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène Haute-Loire Sainte-Sigolène Venez écouter le Skeleton Band, un groupe de Montpellier dont la musique oscille entre chansons, Folk, guinguette et blues baroque… +33 4 71 66 19 86 Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène

