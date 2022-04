Le Skeleton Band Chalon-sur-Saône, 12 mai 2022, Chalon-sur-Saône.

Le Skeleton Band LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

2022-05-12 – 2022-05-12 LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Le Skeleton Band

< Post rock blues - Montpellier >

Le Skeleton Band mêle bruissements, hurlements et bourdons. Entre folk noir, post-rock et blues, sa musique parle des paysages intérieurs et de leurs résonances avec le monde extérieur. Le Skeleton Band cherche cherche les lueurs dans l’ombre. Le groupe use les planches à la manière d’un cirque décadent, jouant un rock à trois temps, sorti des marécages, hypnotique, chante ceux qui tombent et qui se relèvent, ou ceux qui tombent et se plaisent à être allongés.

> Découvre : https://bit.ly/3LOHGoZ

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78 http://www.lapeniche.org/

Le Skeleton Band

< Post rock blues - Montpellier >

Le Skeleton Band mêle bruissements, hurlements et bourdons. Entre folk noir, post-rock et blues, sa musique parle des paysages intérieurs et de leurs résonances avec le monde extérieur. Le Skeleton Band cherche cherche les lueurs dans l’ombre. Le groupe use les planches à la manière d’un cirque décadent, jouant un rock à trois temps, sorti des marécages, hypnotique, chante ceux qui tombent et qui se relèvent, ou ceux qui tombent et se plaisent à être allongés.

> Découvre : https://bit.ly/3LOHGoZ

LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-04-08 par