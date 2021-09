“Le sixième, vous avez dit usines ?…” Place du Maréchal Lyautey face au Café du Pond, 17 octobre 2021, Lyon.

L’historienne et autrice Chantal Jane Buisson proposera un parcours commenté à la découverte de l’architecture industrielle du VI° arrondissement de Lyon le dimanche 17 octobre à partir de 14 h. Le VI° arrondissement de Lyon véhicule une image de territoire de rentiers nantis. On peine à l’imaginer hérissé de cheminées d’usines !… Pourtant, des entreprises mondialement connues y firent leurs premiers pas : Gillet, Marius Berliet, Pinguely, Rivoire & Carret. Et contrairement à une idée reçue elles étaient loin d’être toutes implantées à Bellecombe. Au fil de ce parcours, nous découvrirons de nombreux bâtiments qui furent autrefois sièges d’entreprise et parfois aussi lieux de production. Citons pour l’exemple la maison de soieries Devay et Paule, le garage Pangaud, la fabrique de cols et cravates Ballaz, le Palais de l’automobile. Certains de ces bâtiments ont aujourd’hui acquis une nouvelle destinée. La pioche du démolisseur a hélas beaucoup agi anéantissant des œuvres d’architectes réputés comme Louis Fanton. Mais nous aurons toutefois l’agréable surprise de constater que derrière des constructions récentes se dissimulent parfois des vestiges d’usines dont nous évoquerons l’histoire. Et nous passerons devant quelques entreprises qui sont aujourd’hui les symboles vivants de cette tradition industrieuse du VI° arrondissement de Lyon. Départ du parcours à 14 h place du Maréchal Lyautey face au Café du Pond.

Prix : 10 euros par personne, demi-tarif pour les adolescents, gratuit pour les enfants – Pas de réservation – Règlement sur place en espèces.

Journées nationales de l’architecture

Place du Maréchal Lyautey face au Café du Pond place du Maréchal Lyautey, Lyon 69006 Lyon Les Brotteaux Métropole de Lyon



