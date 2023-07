Le site géologique et archéologique des Grouais de Chicheray raconté à tous Le site géologique et archéologique des Grouais de Chicheray Pezou, 16 septembre 2023, Pezou.

Le site géologique et archéologique des Grouais de Chicheray raconté à tous Samedi 16 septembre, 14h00 Le site géologique et archéologique des Grouais de Chicheray

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE) organise une animation géo-achéo-climatique.

Le site géologique et archéologique des Grouais de Chicheray Mairie de Pezou, Route de la Vallée-du-Loir, 41100 Pezou Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254515670 https://cdpne.org [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 51 56 70 »}] Le site de l’ancienne carrière des Grouais, classé monument historique, a livré les traces du passage des hommes dans la vallée du Loir vendômois il y a 400 000 ans. Il a surtout conservé les terrains déposés pendant l’une des dernières glaciations, parmi les plus rigoureuses de notre histoire climatique locale. A partir du site des Grouais, la lecture du paysage, des versants et du fond de la vallée, tels que nous les voyons actuellement à Pezou et à Saint-Firmin, permet de comprendre la longue histoire climatique et géologique du Loir vendômois et de découvrir comment, au cours du temps, le paysage s’est formé, comment il a évolué, et comment, suite aux actuels changements climatiques, il pourrait de nouveau se transformer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Roger, Charles, in DESPRIEE J. et VOINCHET P. 1985