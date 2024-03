LE SITE DU HELLFEST Clisson, vendredi 23 août 2024.

LE SITE DU HELLFEST Clisson Loire-Atlantique

Animation dans le cadre du programme rendez-vous du pays d’art et d’histoire du vignoble nantais . À 15h et 17h chaque jour programmé.

Déambulez à travers les sculptures monumentales et mystiques du parc et découvrez l’histoire d’un lieu où rien n’est laissé au hasard.|

Visite guidée 1h30|

Tarifs plein 6€, réduit 3€, gratuit moins de 12 ans|

Sur réservation 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-23

Place du Minage

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement LE SITE DU HELLFEST Clisson a été mis à jour le 2024-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire