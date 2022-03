Le site de Valmy au naturel Parc de Valmy Argelès-sur-Mer Catégories d’évènement: Argelès-sur-Mer

Le guide vous propose une balade intimiste où les odeurs cachées du maquis se mêlent à celles des chêne-liège. Il vous accompagnera vers le Dolmen de Cova de L’ Alarb, le vignoble, le parc municipal avec comme toile de fond la plaine du Roussillon et la mer Catalane

inscription obligatoire 4€ / gratuit enfants de moins de 13 ans accompagnés par les parents

2022-04-06T09:00:00 2022-04-06T12:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T12:00:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T12:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T12:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T12:00:00;2022-06-01T09:00:00 2022-06-01T12:00:00;2022-06-08T09:00:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-15T09:00:00 2022-06-15T12:00:00;2022-06-22T09:00:00 2022-06-22T12:00:00

