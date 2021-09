Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Côtes-d'Armor, Plounévez-Moëdec Le site de Kernansquillec – Journées du patrimoine Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plounévez-Moëdec

Le site de Kernansquillec – Journées du patrimoine Plounévez-Moëdec, 18 septembre 2021, Plounévez-Moëdec. Le site de Kernansquillec – Journées du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Plounévez-Moëdec Côtes d’Armor Durant plus de 70 ans, cet espace bordant la rivière du Léguer, a été noyé sous les eaux. L’ancien barrage de Kernansquillec a été construit de 1920 à 1922, par la famille Vallée, pour alimenter les papeteries du même nom, situées 3 km en amont. Il fut le premier barrage à voûtes multiples construits en Bretagne et un des tout premiers en France. Sa démolition, également une première en France sur une rivière à saumons, a permis au paysage englouti de refaire surface.

Plounévez-Moëdec