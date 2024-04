LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE CHAMPIGNY-LES-LANGRES Langres, jeudi 20 juin 2024.

LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE CHAMPIGNY-LES-LANGRES Langres Haute-Marne

Tout public

Au IIIe siècle avant notre ère, à l’intersection des communes de Bannes, Champigny-lès-Langres et Charmes, se développe à une agglomération gauloise d’envergure. A son apogée, vers la fin du IIe siècle avant notre ère, son extension maximale s’étend sur plus de 90 ha. Cependant, ni l’organisation de cet habitat groupé, ni même ses limites ne sont connues précisément. Le site semble peu à peu délaissé entre la fin de l’âge du Fer et l’époque romaine au profit des hauteurs de Langres. Cependant, l’ancien habitat gaulois de plaine n’est pas totalement abandonné, comme l’atteste l’implantation à sa périphérie de sanctuaires communautaires. La reprise des travaux universitaire et la mise en place de méthodes d’investigation non invasives permettent aujourd’hui de renouveler nos connaissances sur ce site majeur de l’est de la France. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20

fin : 2024-06-20

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

L’événement LE SITE ARCHEOLOGIQUE DE CHAMPIGNY-LES-LANGRES Langres a été mis à jour le 2024-04-10 par Antenne du Pays de Langres