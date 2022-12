Le Sirque – Fiesta Latina Nexon Nexon Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Rendez-vous dans le Vaisseau à 20 h. Sur réservation. Durée : 1h30. Tarif : 25 € / 10 € pour les -15 ans. Age min. : Tout public. Renseignements et réservations : Le Sirque au 05 55 00 98 36 ou au 05 55 00 73 53 ou au guichet de l’Office de Tourisme de Nexon. Pascal Contet & l’Orchestre de l’Opéra de Limoges. Inattendu et original, ce concert-spectacle vous emmène sur les routes ensoleillées de l’Argentine. L’accordéon entre en résonance avec l’Orchestre de l’Opéra de Limoges.

Un couple de danseurs de tango se joint aux musiciens pour le bonheur des yeux. C’est avec raffinement que les plus grandes pages de tangos classiques composées des années 1920 à aujourd’hui se font entendre (Graciela Pueyo, Agusti Bardi, Carlos Gardel…). Pascal Contet, flamboyant virtuose, expose les potentialités surprenantes et inédites de son instrument. Et enfin, cerise sur la soirée, rejoignez danseuses et danseurs

