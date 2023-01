Le Sirque – Atelier enfant (8-12 ans) / Parents Nexon Nexon NexonNexon OT Pays de Nexon Monts de Châlus Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Nexon Nexon Rendez-vous au Vaisseau à 14h. Sur réservation. Tarif : 20€ par duo. Age min. : Enfant de 8 à 12 ans et un adulte. Durée : 2h. Renseignements et réservations : Le Sirque au 05 55 00 98 36 ou au 05 55 00 73 53 ou au guichet de l’Office de Tourisme de Nexon. Atelier enfant (8-12 ans) / parent. Liam Lelarge et Kim Marro. Rencontrez par la pratique les artistes qui traversent la saison !

Liam Lelarge et Kim Marro sont accueillies en résidence de création pour leur projet, La Boule, une coproduction Le Sirque. C’est une recherche autour d’une boule de corps emmêlés qui tente de marcher, dans un mouvement continu, une avancée permanente vers l’avant. Une forme de relais se crée lorsque l’une se repose sur l’autre le temps de reprendre son souffle. Une boule, comme une masse, un poids en constant mouvement, une fusion des corps en effervescence où l’on ne sait plus d’où vient l’impulsion. Trouver des noeuds physiques, les dessiner et leur trouver un nom ! Contre-poids, noeuds physiques, marche à deux en synchronisation… expérimentez la recherche physique autour de la contrainte de l’emmêlement, la proximité, l’écoute et la confiance en compagnie de votre enfant. Nexon Nexon

