Le Sirque – ARC, 25 février 2023, Nexon

Le Sirque – ARC

Nexon Haute-Vienne

2023-02-25 – 2023-02-25

Nexon

Haute-Vienne

Rendez-vous au Vaisseau à 19h30. Sur réservation. Tarif : Gratuit. Renseignements et réservations : Le Sirque au 05 55 00 98 36 ou au 05 55 00 73 53 ou au guichet de l’Office de Tourisme de Nexon.

Julien Desprez – 2022 marque le début d’une nouvelle création pour Julien Desprez. Dans la lignée des précédents, ARC défie les conventions scéniques afin de mieux rompre les limites entre spectacle et performance, danse et musique, virtuosité instrumentale et détournements électroniques. Arc est une performance révélant les liens intimes entre l’électricité et l’intensité des sentiments humains. Grâce à un dispositif d’arcs électriques irradiant l’interprète et l’espace scénique, la scène se transforme en un objet organique et vivant, mettant en lumière l’électrification de nos vies. Tant sur un plan technologique qu’émotionnel. À travers ce lien entre courant électrique et émotions, Arc explore un des paradoxes de nos sociétés contemporaines : le besoin individuel de vivre de plus en plus intensément face à une hystérisation de la société produisant l’effondrement de cette même intensité. À partir de ce paradoxe, Arc crée un vortex en tension permanente devant changer de forme pour ne pas s’effondrer et perdre de son intensité. Au sein de celui-ci, le temps se tord, se courbe, se densifie, se relâche, se compresse sous la perception du spectateur. Ce que l’on appelle ‘arc électrique’ est un phénomène durant lequel le courant électrique, passant d’un point à un autre de l’air, devient visible. Ce phénomène recouvre aussi bien l’étincelle électrique que l’éclair.

Julien Desprez crée, en collaboration avec Nicolas Canot, des instruments dont la base est un arc électrique ; des modules où le son, ainsi que la lumière, sont générés directement par l’électricité elle-même. Désirant révéler la dimension intime de cette énergie plutôt que sa dimension spectaculaire, la création de ces modules s’oriente vers une forme sobre et minimale, aboutissant à la création de deux instruments. Voix, claquettes, guitare électrique, électronique, podorythmie dialoguent avec les arcs afin de leur donner une nouvelle dynamique. Cet ensemble hétéroclite se déplace à travers plusieurs territoires esthétiques. De la pop la plus douce, à la noise la plus violente, la musique se construit à la manière d’un arc électrique se déplaçant dans l’air. Toujours à la recherche d’un chemin pour soutenir son intensité.

