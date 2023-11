Ciné Seine – Saint-Romain-de-Colbosc Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc, 5 décembre 2023, Saint-Romain-de-Colbosc.

Saint-Romain-de-Colbosc,Seine-Maritime

Rendez-vous au Siroco à Saint-Romain-de-Colbosc pour découvrir ces deux films encore à l’affiche des salles de cinéma :

« La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film » (2023) de Cal Brunker à 18h.

« Marie-Line et son juge » (2023) de Jean-Pierre Améris à 20h30.

Tarif : 5 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (de moins de 15 ans)..

2023-12-05 18:00:00 fin : 2023-12-05 . .

Le SiRoCo Rue Henri Odievre

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



Join us at Siroco in Saint-Romain-de-Colbosc to discover these two films still showing in cinemas:

« La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film » (2023) by Cal Brunker at 6pm.

« Marie-Line et son juge » (2023) by Jean-Pierre Améris at 8.30pm.

Price: 5? for adults and 4? for children (under 15).

Acompáñenos al Siroco de Saint-Romain-de-Colbosc para descubrir estas dos películas aún en cartelera:

« La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film » (2023) de Cal Brunker a las 18:00 h.

« Marie-Line et son juge » (2023) de Jean-Pierre Améris a las 20:30 h.

Precio: 5? para adultos y 4? para niños (menores de 15 años).

Treffen Sie sich im Siroco in Saint-Romain-de-Colbosc, um diese beiden Filme zu sehen, die noch in den Kinosälen laufen:

« La Pat’ Patrouille: Die Superpatrouille Der Film » (2023) von Cal Brunker um 18 Uhr.

« Marie-Line und ihr Richter » (2023) von Jean-Pierre Améris um 20:30 Uhr.

Preis: 5? für Erwachsene und 4? für Kinder (unter 15 Jahren).

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie