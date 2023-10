Ad Hoc festival : « Arrivederci » Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc, 3 décembre 2023, Saint-Romain-de-Colbosc.

Saint-Romain-de-Colbosc,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre d’objets – Le Clan Des Songes

Sur le fil

Qu’est-ce qui se raconte entre les lignes tendues de fenêtre à fenêtre pour faire sécher le linge ? Quelles histoires se tricotent au gré des étoffes suspendues, déplacées, remplacées ? Toute son enfance en Italie, Marina Montefusco a vu le linge sécher au soleil et a gardé en mémoire la fascination pour les vêtements jouant et se démenant dans le vent, leurs ombres projetées sur les façades colorées, images fantasmées et fantastiques. Ils paraissaient vivants, chacun avec son histoire, ses petits secrets qu’elle cherchait à deviner, comme une intrusion discrète dans les vies de leurs propriétaires… Suivez le fil.

Lieu de rendez-vous : Le SiRoCo / St-Romain-de-Colbosc

Durée : 45 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 5 ans..

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Le SiRoCo Rue Henri Odievre

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Object theater – Le Clan Des Songes

Sur le fil

What happens between the lines stretched from window to window to dry the laundry? What stories knit together as fabrics are hung, moved and replaced? Throughout her childhood in Italy, Marina Montefusco watched laundry being dried in the sun, and remembered the fascination of clothes playing and shifting in the wind, their shadows projected onto colored facades, fantastical and fantastic images. They seemed alive, each with its own story, its own little secrets that she tried to guess, like a discreet intrusion into the lives of their owners? Follow the thread.

Meeting point : Le SiRoCo / St-Romain-de-Colbosc

Duration: 45 min

Price: 5?

Suitable for all ages 5 and up.

En el marco del festival Ad Hoc.

Teatro de objetos – Le Clan Des Songes

Al límite

¿Qué historias se cuentan entre las cuerdas tendidas de ventana a ventana para secar la colada? ¿Qué historias se tejen mientras las telas se cuelgan, se mueven y se sustituyen? Durante toda su infancia en Italia, Marina Montefusco observaba cómo se secaba la colada al sol, y siempre ha recordado la fascinación de la ropa jugando y moviéndose al viento, sus sombras proyectadas sobre las fachadas de colores, imágenes fantásticas y fantasiosas. Parecían vivas, cada una con su historia, sus pequeños secretos que ella intentaba adivinar, como una discreta intrusión en la vida de sus dueños… » Siga el hilo.

Punto de encuentro: Le SiRoCo / St-Romain-de-Colbosc

Duración: 45 minutos

Precio del billete sencillo: 5?

Todas las edades, a partir de 5 años.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Objekttheater – Le Clan Des Songes

Auf dem Faden

Was wird zwischen den Leinen erzählt, die von Fenster zu Fenster gespannt werden, um die Wäsche zu trocknen? Welche Geschichten werden aus den aufgehängten, verschobenen und ausgetauschten Stoffen gestrickt? Während ihrer gesamten Kindheit in Italien sah Marina Montefusco die Wäsche in der Sonne trocknen und erinnerte sich an die Faszination für die im Wind spielenden und sich bewegenden Kleidungsstücke, ihre Schatten, die auf die bunten Fassaden geworfen wurden, fantastische und phantastische Bilder. Sie schienen lebendig zu sein, jede mit ihrer eigenen Geschichte, ihren kleinen Geheimnissen, die sie zu erraten suchte, wie ein diskretes Eindringen in das Leben ihrer Besitzer Folgen Sie dem Faden.

Treffpunkt: Der SiRoCo / St-Romain-de-Colbosc

Dauer: 45 min

Einzeltarif: 5 ?

Für alle Altersgruppen ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche