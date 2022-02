Le SIRK #7 • Printemps @ Péniche Cancale Péniche Cancale, 22 avril 2022, Dijon.

du vendredi 22 avril au samedi 23 avril à Péniche Cancale

Pianiste et mélomane depuis son plus jeune âge, **Dylan Dylan** présente cette année son premier album Euphoria, un voyage contemplatif entre breakbeat, house & Uk garage. Dj depuis plus de 10 ans, cette amoureuse de musique électronique a développé une technique de mix irréprochable, un art guidé avant tout par ses émotions ! **Had**, membre du collectif Atom, ouvrira la Péniche Cancale de la plus belle des manières. Dylan Dylan (Lost Palms – Montpellier) Lien d’écoute : [https://soundcloud.com/dylandylanmusic](https://soundcloud.com/dylandylanmusic) Had (Atom – Dijon) Lien d’écoute : [https://soundcloud.com/mhilimporris](https://soundcloud.com/mhilimporris) INFOS PRATIQUES – Bistrot : 18h00 – 21h30 – Dancefloor : 21h00 – 01h30 COMMENT VENIR À LA PÉNICHE CANCALE ? – Port Du Canal, 21000 Dijon – À 5 mins du centre-ville de Dijon – Covoiturage Le SIRK Festival – Parking municipal – Tramway : 1er Mai – T2 – Bus : Arrêt 1er Mai – Bus : Arrêt Monge – Cité de la gastronomie – Pleine Lune

6€

La deuxième date du SIRK Festival se déroule à la Péniche Cancale !

Péniche Cancale Port du Canal, 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T23:59:00;2022-04-23T00:00:00 2022-04-23T01:30:00