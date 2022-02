Le SIRK #7 • Printemps @ La Vapeur La Vapeur, 17 avril 2022, Dijon.

du dimanche 17 avril au lundi 18 avril à La Vapeur

Au programme Jennifer Cardini, dj incontournable connue pour ses sets abrasifs et plein de mélancolie, elle sera accompagnée de la jeune artiste française bourrée de talent u.r.trax, du nouveau résident de Rinse France et membre du collectif Hard Fist Miimo et de Païkan, qui présentera son live synthé pop rétro futuriste ! Jennifer Cardini (Correspondant / Dischi Autunno – Berlin) Lien d’écoute : [[https://soundcloud.com/jennifercardini](https://soundcloud.com/jennifercardini)](https://soundcloud.com/jennifercardini) u.r.trax (Kaos / Lobster Theremin – Paris) Lien d’écoute : [[https://soundcloud.com/urtrax](https://soundcloud.com/urtrax)](https://soundcloud.com/urtrax) Miimo (Hard Fist/Rinse – Lyon) Lien d’écoute : [[https://soundcloud.com/miimo-hfr](https://soundcloud.com/miimo-hfr)](https://soundcloud.com/miimo-hfr) Païkan (Bruit Marron – Dijon) Lien d’écoute : [[https://soundcloud.com/paikanofficial](https://soundcloud.com/paikanofficial)](https://soundcloud.com/paikanofficial) INFOS PRATIQUES ———————————————— – Dimanche 17 avril (veille de jour férié) de 21h30 à 3h45 – Billetterie du SIRK Festival @ Vapeur : billetterie.lavapeur.com/evenement/17-04-2022-22-00-jennifer-cardini-u-r-trax-miimo-païkan COMMENT VENIR À LA VAPEUR ? ——————————– – 42, avenue de Stalingrad, 21000 Dijon – À 10 mins du centre-ville de Dijon + parking vélo à disposition – Covoiturage Le SIRK Festival – Parking de la Vapeur – La Vapeur – L6 (jusqu’à minuit) RÉSEAUX SOCIAUX ——————————– Facebook :[[https://www.facebook.com/events/2173306972825902](https://www.facebook.com/events/2173306972825902)](https://www.facebook.com/events/2173306972825902) Instagram : [[https://www.instagram.com/lesirkfestival/?hl=fr](https://www.instagram.com/lesirkfestival/?hl=fr)](https://www.instagram.com/lesirkfestival/?hl=fr) Tweeter : [[https://twitter.com/lesirkfestival](https://twitter.com/lesirkfestival)](https://twitter.com/lesirkfestival)

Carte culture 5,5 € / Abonné.e 17 € / Prévente 20 € / Sur place 23 €

Le SIRK Festival revient à La Vapeur avec un plateau artistique de grande qualité entre new wave, ebm et techno et propose l’avant garde de la musique électronique.

