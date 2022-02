Le SIRK #7 • Printemps @ Boulodrome² Boulodrome Couvert, 30 avril 2022, Dijon.

du samedi 30 avril au dimanche 1 mai à Boulodrome Couvert

Après avoir hiberné dans les fjords norvégiens, **Skatebård** arrive à Dijon pour set euphorique entre italo disco et house punchy. Il retrouvera **D’Julz**, résident du Rex Club et boss du label Bass Culture, le duo **Palavas**, la talentueuse **Belaria** et le collectif **Bande de Filles**. La fête est à l’honneur avec ce marathon musical de 12h de musique électronique, à déguster sans modération ! Skatebård (Digitalo Enterprises / Sex Tags Mania / Bordello a Parigi – Oslo) Lien d’écoute : [[https://soundcloud.com/skatebard](https://soundcloud.com/skatebard)](https://soundcloud.com/skatebard) D’Julz (Bass Culture – Paris) Lien d’écoute : [[https://soundcloud.com/djulz](https://soundcloud.com/djulz)](https://soundcloud.com/djulz) Belaria (Friendsome – Paris) Lien d’écoute : [[https://soundcloud.com/belaria](https://soundcloud.com/belaria)](https://soundcloud.com/belaria) Palavas (Azzur / Futur Disco – Marseille / Montpellier) Lien d’écoute : [[https://soundcloud.com/palavas504](https://soundcloud.com/palavas504)](https://soundcloud.com/palavas504) Bande de Filles (Bande de Filles – Paris) Lien d’écoute : [[https://soundcloud.com/bandedefilles](https://soundcloud.com/bandedefilles)](https://soundcloud.com/bandedefilles) **INFOS PRATIQUES** – Samedi 30 avril de 15:00 à 3:00 – Bar avec jetons & CB acceptée – Restauration sur l’événement Accueil PMR possible, merci de nous informer de vos conditions d’accueil spécifique en nous faisant parvenir un mail à [[contact@lesirkfestival.com](mailto:contact@lesirkfestival.com)](mailto:contact@lesirkfestival.com) **COMMENT VENIR ?** – Boulodrome couvert, 17 Rue Léon Mauris, 21000 Dijon – À 5 mins du centre-ville de Dijon + parking vélo à disposition – Covoiturage Le SIRK Festival – Parking à disposition – Tramway : Auditorium – T1 – Arrêt Reims – L6 – Bus : Arrêt République – Pleine Lune

5,50€ Carte Culture / 20€ en prévente / 25€ le jour J / 30€ Pass 2 jours

WELCOME BACK !!! 2022 sonne l’heure des retrouvailles avec le Boulodrome, pour un week-end aux couleurs de la house, dans une ambiance câline et féline. Êtes-vous prêts à en découdre ?

Boulodrome Couvert 17 Rue Léon Mauris, 21000 Dijon



