Le singe d’orchestre – théâtre musical dès 6 ans Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Le singe d’orchestre – théâtre musical dès 6 ans Chamonix-Mont-Blanc, 15 mars 2022, Chamonix-Mont-Blanc. Le singe d’orchestre – théâtre musical dès 6 ans Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc

2022-03-15 – 2022-03-15 Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR Dans le cadre de la 20ème édition du “Printemps Musical”, organisé par la MJC de Chamonix. accueil@mjchamonix.org +33 4 50 53 12 24 http://www.mjchamonix.org/ Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Maison des Jeunes et de la Culture 94 Promenade du Fori Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Le singe d’orchestre – théâtre musical dès 6 ans Chamonix-Mont-Blanc 2022-03-15 was last modified: by Le singe d’orchestre – théâtre musical dès 6 ans Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 15 mars 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie