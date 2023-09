AMINE BABYLONE le Silo Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille AMINE BABYLONE le Silo Marseille, 24 avril 2024, Marseille. AMINE BABYLONE Mercredi 24 avril 2024, 19h00 le Silo De 39 à 47€ Pour des raisons administratives indépendantes de notre volonté, nous sommes contraints et désolés de devoir reporté la date de Amine Babylone initialement prévu le 21 septembre 2023 au 24 avril 2024 !

Suite au succès mondial de son titre « Zina » , le chanteur algérien Amine Babylone est en tournée en France, et jouera au CEPAC SILO de Marseille le 21 septembre. Une production Kassantina (en partenariat avec BeurFM).

